Judetul Bacau intra sub cod galben de ploi si ninsori

Agentia de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ploi si ninsori, valabila de luni, 27 noiembrie ora 16:00 pana marti, 28 noiembrie, ora 16:00.

Incepand din seara zilei de duminica (26 noiembrie) aria precipitatiilor se va extinde din vest si va cuprinde treptat cea mai mare parte a tarii. In Banat, Crisana, Maramures si zona de munte aferenta, cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15…20 l/mp. Va ploua, iar in Maramures, nordul Moldovei si al Transilvaniei si in zona de deal din regiunile vestice, trecator se vor semnala precipitatii mixte. La munte, treptat vor predomina ninsorile si mai ales in zona inalta se va depune strat de zapada.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 noiembrie, ora 16 – 28 noiembrie, ora 16;

Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ, intensificari ale vantului;

Zone afectate: Muntenia, estul Olteniei si sudul Moldovei.

In intervalul mentionat in Muntenia, estul Olteniei si sudul Moldovei va ploua pe arii extinse, iar cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40…50 l/mp. Local in judetele Vrancea, Buzau, Braila Ialomita, Calarasi si Ilfov vantul se va intensifica, temporar cu viteze de 55…65 km/h.

Nota: Cantitati de apa de 15…20 l/mp si izolat 30 l/mp vor fi si in Dobrogea si vestul Olteniei. Indeosebi in dimineata zilei de marti, precipitatii mixte se vor semnala local in Oltenia si pe arii restranse in Muntenia.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 noiembrie, ora 16 – 28 noiembrie, ora 18;

Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada, intensificari ale vantului la munte;

Zone afectate: Carpatii Meridionali si Orientali, sudul si estul Transilvaniei si vestul Moldovei.

In Carpatii Meridionali si Orientali, va ninge insemnat cantitativ, iar vantul va prezenta intensificari temporare mai ales in zona inalta, cu viteze la rafala de 55…70 km/h.

Indeosebi in noaptea de luni spre marti (27/28 noiembrie) si in prima parte a zilei de marti (28 noiembrie) precipitatii predominant sub forma de ninsoare se vor semnala si in sudul si estul Transilvaniei si vestul Moldovei, unde local se va depune strat de zapada.

