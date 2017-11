Gala Tineretului, un eveniment ce va premia tinerii activi, va avea loc sambata, la Teatrul de Vara din Bacau

Sambata, 11 noiembrie 2017, de la ora 19:00, la Teatrul de Vara „Radu Beligan” din Bacau se va desfasura Gala Tineretului, editia a IV-a. Gala Tineretului din Romania este un eveniment care isi propune sa recunoasca meritele tuturor celor implicati in proiecte si initiative cu si pentru tineri din Romania. Acest eveniment este initiat si organizat de catre Ministerul Tineretului si Sportului.Gala din acest an are in centru conceptul: Mai aproape de TINERI!

Gala Tineretului din Romania este inainte de toate o sarbatoare a tinerilor si o oportunitate de a multumi tuturor pentru implicarea in proiectele destinate lor.

„Evenimentul ajuns deja la a patra editie, este o celebrare a reusitelor si anul 2017 vine cu mult mai multe reusite decat pana acum- cele 137 de proiecte inscrise in competitie sunt, de fapt, 137 de povesti de succes prin care viata unuia sau mai multor tineri a fost schimbata in bine. Este un semn clar ca miscarea de tineret din Romania este din ce in ce mai bine ancorata si are capacitatea de a fi un agent al schimbarii in comunitatile din Romania.” a declarat Doamna Secretar de Stat Gabriela Podasca

