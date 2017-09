FOTO: Un turist din Bacau s-a accidentat pe un traseu din Masivul Ceahlau

Un turist din Bacau s-a accidentat in timp ce se afla pe un traseu din Masivul Ceahlau, mai exact in zona grupului de stanci Turnul lui Bratu. Barbatul, foarte bine echipat si cu experienta montana a alunecat pe grohotis . In cadere a suferit mai multe escoriatii la membrele inferioare si superioare, in zona arcadei si plagi zdrobite la membrul inferior drept care o sa necesite interventii chirurgicale.

Echipa de interventie Salvamont Neamt i-a acordat primul ajutor iar faptul ca hemoragia s-a oprit a simplificat foarte mult cazul. Masina echipei care asigura permanenta la baza Dochia il va transporta in zona Izvorul Muntelui unde grupul de aproximativ zece persoane cu care era detin mai multe mijloace de transport.

Turistul din Bacau a refuzat pe proprie raspundere ambulanta mentionand ca prefera sa fie dus de colegi la o clinica din Bacau in vederea unui consult de specialitate si a interventiiei chirurgicale de sutura a plagilor.

Sursa: Salvamont Neamt

