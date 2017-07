Fostul primar din Buhusi, Ionel Turcea, condamnat la 1 an de inchisoare. Decizia nu este definitiva

Fostul primar din Buhusi, Ionel Turcea, a fost condamnat miercuri, 12 iulie 2017, la 1 an de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Decizia a fost data de Judecatoria din Buhusi si nu este definitiva. Ea poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicare.

Ionel Turcea a fost trimis in judecata in anul 2016 pentru 5 infractiuni de conflict de interese. Acesta este acuzat de procurori ca in anul 2011 si 2013 a dat autorizatie de functionare firmei SC Eficient SRL, firma in care fostul primar era actionar. De asemenea, in anul 2013, Ionel Turcea a semnat plata unei facturi de 739 lei catre firma Eficient SRL.

Instanta a decis ca fostul primar din Buhusi sa primeasca cate 1 an de inchisoare pentru fiecare fapta comisa, astfel ca acesta va executa pedeapsa cea mai grea : 1 an de inchisoare ” dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicate inculpatului Turcea Ionel, pe durata unui termen de încercare de 3 ( trei) ani. În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata suspendării condiţionate a pedepsei principale”

Instanta atrage atenţia inculpatului Turcea Ionel că săvârşirea unei alte infracţiuni în termenul de încercare de 3 ani poate avea ca urmare revocarea suspendării condiţionate şi executarea în întregime a pedepsei, care nu se va contopi cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

