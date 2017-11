Fostul primar al Bacaului, Romeo Stavarache, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare. Sentinta este definitiva

Curtea de Apel Targu Mures a dat vineri, 3 noiembrie, sentinta in dosarul fostului primar al orasului Bacau, Romeo Stavarache. Acesta a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare. Sentinta este definitiva.

In cazul celorlalte persoane din dosar s-au dat urmatoarele sentinte: Liviu Goian – 3 ani de inchisoare cu suspendare si achitare pentru Constantin Apostol, Liviu Cenusa si Costel Casuneanu.

In cazul fostului primar, Romeo Stavarache, instanta a dispus interzicerea dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice; dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa o functie de natura celei de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost condamnat prin prezenta pentru o perioada de 3 ani.

Din pedeaspra de 4 ani de executare se va scadea perioada in care Romeo Stavarache a stat in arest preventiv.

Instanta a decis si confiscarea sumei de 307.187 lei de la Stavarache si Goian (50% fiecare), suma primita de la denuntatorul Costica Rusu.

Fostul primar a fost trimis in judecata de DNA Bacau in 2014 pentru mai multe infractiuni de luare de mita. In prima instanta acesta a fost condamnat la 6 ani de inchisoare.

