Fara permis de conducere si sub influenta bauturilor alcoolice, un tanar a provocat un accident rutier in comuna Valea Seaca

La data de 17 octombrie a.c., in jurul orei 20.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier.

Din primele verificari s-a stabilit ca un barbat de 29 ani, din comuna Valea Seaca, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 119 D, pe raza comunei Valea Seaca, a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu gardul unei locuinte, distrugand o portiune de aproximativ 8 ml gard.

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a unui tanar de 18 ani, pasager pe bancheta din spate a autoturismului, care a refuzat transportul la Spitalul Judetean Bacau, pentru ingrijiri.

Politistii au stabilit faptul ca barbatul de 29 ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar in urma testarii cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul de 29 ani a fost condus la Spitalul Judetean Bacau in vederea recoltarii mostrelor biologice de sange si stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infgractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducere a unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

Comenteaza prin Facebook