Doua persoane au murit, in urma unui tragic accident petrecut in Bacau

Un tragic accident rutier a avut loc vineri, in localitatea Dumbrava, la iesire din Bacau spre Roman. O traversare neregulamentara a fost fatala pentru doi soti, ambii de 52 de ani.

Cei doi au traversat strada printr-un loc nepermis, dupa ce fusesera la un popas aflat la marginea soselei. O masina i-a lovit din plin, iar din nefericire, cei doi nu au mai putut fi salvati.

Scenele s-au derulat vineri seara, pe drumul european 85, in satul Dumbrava din judetul Bacau, intr-o zona in care nu sunt treceri de pietoni si se circula cu viteza mare, dupa cum spun oamenii.

Cei doi soti, ambii in varsta de 52 de ani, de loc din Constanta, ar fi vrut sa traverseze soseaua de la un popas, la masina lor, aflata intr-o parcare, moment in care au fost loviti in plin de un autoturism.

Sofer: ”Voiau sa traverseze si nu am mai putut sa ii evit ca au sarit direct in fata mea”.

Soferul de 37 de ani s-a grabit sa le acorde primul ajutor si a sunat de urgenta la 112. Pentru victime a fost insa prea tarziu.

Conducatorul auto a fost supus probei cu etilotestul si rezultatul a fost zero. Barbatul este cercetat pentru ucidere din culpa.

Aurelian Nadejde – IJP Bacau: “Un autoturism inmatriculat in Bulgaria condus de un cetatean din Bacau in varsta de 37 de ani in timp ce se deplasa catre Roman a surprins si accidentat mortal 2 persoane, barbat si femeie, de 52 de ani, angajati neregulamentar in traversarea drumului public.”

Din cauza accidentului, in zona s-a circulat cu dificultate zeci de minute.

Sursa: protv.ro

Comenteaza prin Facebook