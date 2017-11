Doua case au ars in urma a doua incendii izbucnite in judetul Bacau

Pompierii au fost solicitati miercuri, 1 noiembrie, sa intervina in comuna Motoseni, sat Prisaca, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in gospodaria unei femei, in varsta de 82 de ani.

Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat 12 pompieri militari salvatori cu doua autospeciale de interventie si o autospeciala de prima interventie si comanda.

La sosirea la fata locului a salvatorilor s-a constatat faptul ca incendiul se manifesta cu flacara, generalizat la nivelul casei de locuit din gospodarie cu tendinta de propagare spre o anexa din imediata apropiere.

Dupa aproximativ doua ore si jumatate din momentul anuntarii, de lupta cu flacarile, la ora 11:02, incendiul a fost lichidat in limitele gasite in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii.

In urma incendiului, ce a avut drept cauza probabila un scurtcircuit electric, au ars aproximativ 80 de metri patrati casa de locuit si anexa si s-au degradat circa 30% dintr-o alta anexa aflata in imdiata vecinatate.

Tot miercuri, Garda de Interventie din cadrul Detasamentului de Pompieri Bacau a intervenit in comuna Margineni, sat Podis, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in gospodaria unui barbat, in varsta de 48 de ani.

La fata locului s-au deplasat de urgenta sase pompieri militari salvatori cu doua autospeciale de interventie. La sosirea la loculul evenimentului s-a constatat ca incendiul se manifesta generalizat la casa de locuit din gospodarie si la o magazie. Totodata, incendiul era propagat si la acoperisul unei alte case.

Incendiul a fost lichidat la ora 11:45, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Margineni.

In urma incendiului, ce a avut drept cauza probabila efectul termic al curentului electric la conductor electric defect sau neizolat corespunzator, au ars aproximativ 100 de metri patrati casa de locuit si bunuri din interiorul acesteia, circa 20 metri patrati anexa si aproximativ 50 de metri patrati din acoperisului casei invecinate.

Comenteaza prin Facebook