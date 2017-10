Din 2018, romanii care vand intr-un an fiscal mai mult de doua masini vor datora impozit pe venit

Romanii care vand intr-un an fiscal mai mult de doua masini vor trebui sa plateasaca impozit pe venit, din anul 2018.

Masura apare inclusa intr-un proiect de odonanta de urgenta pentru modificarea Codului fiscal, care, pentru a se aplica din 2018, are nevoie de aprobarea Guvernului si de publicarea in Monitorul Oficial. Documentul este, in prezent, in dezbatere publica.

In momentul de fata, banii obtinuti din vanzarea masinilor sunt scutiti de impozit, astfel ca acestei reguli ii va fi restransa aplicabilitatea, din moment ce exista persoane care speculeaza scutirea pentru a obtine venituri semnificative netaxate.

Din 2018, daca vindeti anual mai mult de doua masini, veti datora impozit pe venit, in cota de 10% din banii pe care-i obtineti.

