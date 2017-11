Depistati si cercetati pentru amenintare si port fara drept de obiecte periculoase

La data de 19 noiembrie a.c., in jurul orei 12.00, politistii din comuna Brusturoasa au fost sesizati telefonic de catre un barbat de 50 de ani, administrator al unei societati comerciale din localitate, despre faptul ca un barbat a patruns in incinta societatii si il ameninta cu un cutit.

Din cercetarile efectuate de politisti a rezultat ca un localnic de 31 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a patruns in incinta societatii, a provocat scandal si l-a amenintat pe administrator cu un cutit.

Fata de barbatul cauza s-a intocmit dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare, tulburarea ordinii si linistii publice si port fara drept de obiecte periculoase.

La aceeasi data, politistii din Asau au depistat si identificat un barbat de 48 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de amenintare si port fara drept de obiecte periculoase.

Politistii au aplanat un conflict dintr-o societate comerciala din Asau, in care, localnicul ar fi amenintat cu un cutit administratorul societatii si il cerceteaza pe barbat sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare si port fara drept de obiecte periculoase.

