De luni incep ploile. Judetul Bacau intra sub cod galben

Agentia de Meteorologie a emis o avertizare de ploi, valabila de luni, 23 octombrie ora 10:00 pana marti, 24 octombrie, ora 23:00. Zona de munte a judetul Bacau intra sub avertizare de cod galben de ploi si vant.

Din dimineata zilei de luni, 23 octombrie, aria ploilor se va extinde dinspre vest cuprinzand treptat cea mai mare parte a tarii. In intervalul mentionat in Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei (inclusiv in zona municipiului Bucuresti), local in Transilvania, precum si in zonele montane si submontane, se vor cumula cantitati de apa ce vor depasi local 20…30 l/mp si izolat 40 l/mp.

In zona Carpatilor Meridionali si a Carpatilor de Curbura, se vor cumula cantitati de apa pe arii extinse intre 30 si 50 l/mp si izolat peste 60 l/mp.

Vantul va avea intensificari, local si temporar, in majoritatea regiunilor, cu viteze de 50…55 km/h, iar la munte, cu precadere in zona inalta a Carpatilor Meridionali, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

Comenteaza prin Facebook