FOTO: Cum arata noul turn de control de la Aeroportul Bacau

Investitia de 15 milioane de euro pentru modernizarea Aeroportului Bacau are sanse sa se incheie pana la finalul acestui an. Lucrarile sunt finalizate in proportie de peste 90%. Proiectul de modernizare a Aeroportului Internațional ”George Enescu” din Bacău a fost inclus in Master Plan-ul pentru Transport anul trecut.

În afara pistei, turnului de control și parcării, investițiile includ și terminalul de pasageri, terminalul intermodal pentru transport rutier (autocare, microbuze), clădirile tehnice (garaj, utilaje, uzină electrică, centrală termică), scările pentru pasageri, sistemul de balizaj, o platformă de întoarcere, două căi de rulare, platforme RESA (zone de siguranță la capătul pistei), echipamente de securitate, o unitate de pornire cu aer comprimat pentru aeronavele turboreactoare și o parcare pentru călători cu 258 de locuri.

Imagini proiect modernizare Aeroportul Bacau

Comenteaza prin Facebook