Cod galben de ninsori si viscol in judetul Bacau

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ninsori si viscol in zonele montane din 14 judete aflate in Moldova, Muntenia si Transilvania, incepand de sambata dimineata, respectiv o informare de ploi, ninsori si vant in rest, din aceasta seara.

Potrivit meteorologilor, in intervalul 1 decembrie, ora 21:00 — 2 decembrie, ora 18:00, in marja informarii meteo, sunt prognozate precipitatii in majoritatea regiunilor. Astfel, In Oltenia, Muntenia, sudul si centrul Moldovei va ploua si se vor cumula cantitati de apa de 15 — 20 l/mp si pe arii restranse 25 — 30 l/mp. Totodata, in Transilvania si Maramures, precum si la munte, vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, iar izolat se va semnala polei.

In nord-estul Moldovei vor predomina ninsorile, iar vantul va avea intensificari temporare, spulberand zapada. Intensificari ale vantului vor fi si in restul Moldovei, Dobrogea si Baragan, cu viteze de 50 — 55 km/h, iar la munte, mai ales pe creste, precum si pe litoral, vor fi rafale de 60 — 70 km/h.

De asemenea, pe 2 decembrie, intre orele 1:00 si 13:00, va fi in vigoare o atentionare Cod galben de vreme rea, in 14 judete: Suceava, Neamt, Bacau, vestul judetului Vrancea, Covasna, Harghita, cea mai mare parte a judetului Brasov, sudul judetelor Dambovita, Arges, Valcea si Gorj (zona de sud), respectiv nordul judetelor Hunedoara, Alba si Sibiu.

In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a Carpatilor Meridionali si Orientali, precum si in vestul Moldovei vor predomina ninsorile, se va depune strat de zapada local consistent, iar vantul va avea intensificari temporare, viscolind si spulberand zapada, mai ales in zona inalta de munte.

ANM precizeaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, ar putea actualiza atentionarile meteo.

