Cercetat de politisti dupa ce a sustras un autovehicul si a provocat accident rutier

La data de 17 noimebrie a.c, in jurul orei 20.30, un tanar de 23 de ani, din judetul Neamt, in timp ce conducea un autoturism fara permis de conducere, in localitatea Oniscani, pe fondul consumului de alcool si al vitezei excesive, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un podet din beton.

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala grava a tanarului de 23 de ani.

Din verificari s-a stabilit ca tanarul ar fi sustras autovehiculul din fata unui depozit de pavele din judetul Neamt.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat si a fost condus la Spitalul Judetean Bacau pentru recoltarea mostrelor biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, fara permis de conducere, vatamare corporala din culpa si furt.

