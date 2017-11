CEDO condamna Romania pentru „tratament inuman” aplicat unui detinut

Romania a suferit o noua condamnare la CEDO, intr-un proces privind tratamentul inuman aplicat unui detinut care suferea de cancer si care a decedat din cauza tratamentului inadecvat din spitalul penitenciar. Statul roman trebuie sa plateasca 9000 de euro fiului detinutului decedat.

„In hotararea sa din cauza Dorneanu c. Romania din 28 noiembrie, CEDO a stabilit ca refuzul Curtii de Apel Bacau de a dispune intreruperea executarii pedepsei pentru o persoane ce suferea de cancer in faza terminala reprezinta un tratament inuman.

Reclamantul a fost condamnat in februarie 2013 pentru infratiuni economice si a fost incarcerat la 4 martie 2013. In aceeasi zi a formulat cerere de intrerupere a executarii pedepsei pe motive medicale, aratand ca sufera de cancer in faza terminala si are nevoie de chimioterapie, care nu se poate realiza in mediul carceral. Printr-o expertiza medicala s-a stabilit ca supravietuirea dlui. Dorneanu depinde de calitatea supraveghererii sale medicale, iar Tribunalul Bacau a dispus la 25 iunie 2013 intreruperea executarii pedepsei pentru o perioada de 3 luni. Recursul Ministerului Public a fost admis de Curtea de Apel Bacau la 29 iunie 2013. Starea de sanatate a dlui. Dorneanu s-a degradat si nu i-a mai permis chimioterapia. Reclamantul a decedat la 24 decembrie 2013 in spitalul din Bacau.

Curtea a constatat ca intre data incarcerarii si data decesului, dl. Dorneanu a facut obiectul a 27 de transferuri de la un penitanciar la altul si a 7 transferuri in spitale penitanciar, toate aflate la distante mari unele fata de altele. Transferurile au durat cateva zile in care dl. Dorneanu nu a primit niciun fel de ingrijire medicala. Curtea a constatat de asemenea ca, pe masura ce maladia a avansat, dl. Dorneanu nu putea ramane in mediul carceral, autoritatile nationale avand obligatia de a a se apleca si asupra unor considerente umanitare. Curtea considera ca, avand in vedere boala reclamantului si faptele pe care le-a comis, riscul de recidiva era minim. Curtea a constatat si faptul ca judecatorii nu au fost foarte interesati de modalitatile concrete in care reclamantului i se administreaza tratamentul medical.

Curtea considera ca instanta nationala s-a aplecat mai mult asupra considerentelor de procedura decat asupra celor umanitare si l-au impiedicat pe dl. Dorneanu sa isi traiasca ultimele zile in demnitate, nu legat cu catutele de un pat de spital”, se arata in relatarea cazului de pe site-ul casei de avocatura Chirita si Asociatii.

