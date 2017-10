Caz socant in Bacau: un barbat de 75 de ani a sechestrat o minora si a incercat sa o violeze

In urma investigatiilor efectuate de catre politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacau, un barbat, de 75 ani din Bacau a fost arestat pentru o perioada de 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunilor de pornografie infantila si agresiune sexuala.

La data de 18 octombrie a.c., politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au retinut un barbat, de 75 de ani, sub aspectul comiterii infractiunilor de pornografie infantila si agresiune sexuala.

Activitatile de cercetare au beneficiat de sprijinul politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Bacau.

In fapt, cel in cauza este banuit ca, in cursul anului 2016, ar fi exercitat acte de natura sexuala asupra unei minore in varsta de 15 ani, prin constrangere si punere in imposibilitate de a se apara sau de a-si exprima vointa.

De asemenea, din investigatii a reiesit faptul ca in perioada 2006-2017, barbatul in cauza ar fi produs materiale pornografice cu minori.

Cercetarile continua, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale.

