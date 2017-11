Barbat accidentat pe trecerea de pietoni

La data de 22 noiembrie a.c., in jurul orei 18.30, politistii au desfasurat activitati pentru stabilirea imprejurarilor producerii unui accident rutier in Bacau.

Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca un barbat de 64 de ani, din localitate care conducea un autoturism pe Aleea Visinului, a surprins si accidentat un barbat de 60 de ani, din Bacau, care se angajase in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni.

Pietonul a fost transportat la Spitalul Judetean Bacau, pentru ingrijiri medicale. Atat conducatorul auto cat si victima au fost testati cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru conducatorul auto si 1,76 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru pieton.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

