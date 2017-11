Autoturism neînmatriculat condus de o persoană care nu deținea permis de conducere

La data de 13 noiembrie a.c, in jurul orei 07.00, politistii din Comanesti au depistat in trafic un barbat de 43 de ani, din comuna Palanca, in timp ce conducea un autoturism in comuna Asau.

Din verificarile politistilor a rezultat ca barbatul avea permisul de conducere anulat, iar autoturismul cu care se deplasa avea autorizatia provizorie expirata.

In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat.

Comenteaza prin Facebook