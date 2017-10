Astazi se lanseaza Programul pentru Tinerii Scriitori

Marti, 31 octombrie, ora 16.30, la Sala multimedia a Bibliotecii

Judetene „Costache Sturdza”, Bacau, va avea loc lansarea oficiala a

Programului pentru Tinerii Scriitori.

Programul pentru Tinerii Scriitori „NaNoWriMo” este cel mai mare eveniment

de scris creativ din lume. Programul este implementat in orasul

nostru printr-un proiect marca „Bacau- Capitala Tineretului din

Romania”.

„Elevii orasului Bacau s-au angajat intr-o aventuroasa calatorie in lumea

imaginatiei lor, s-au pregatit intens si acum sunt gata sa inceapa

lucrul la romanul care le va schimba viata. Maine spunem START

provocarii de a scrie un roman in 30 de zile. Iar la sfarsitul lunii,

cei care erau astazi simpli elevi, vor deveni cu adevarat tineri

scriitori. Ne vom cunoaste cu o parte dintre ei, vom afla cate ceva despre romanele

lor si despre tintele lor creative, ne vom juca si simti bine in

atmosfera specifica NaNoWriMo, National Novel Writing Month.” se arata intr-un comunicat trimis de BCTR

Comenteaza prin Facebook