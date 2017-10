Accident cu victima in judetul Bacau. Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital

La data de 30 octombrie a.c, in jurul orei 17.30, politistii rutieri au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier pe Dn 2F.

Din primele verificari a rezultat ca un tanar de 22 de ani, din comuna Parjol, in timp ce conducea o autoutilitara pe directia Traian- Bacau, nu a acordat prioritate la efectuarea virajului la stanga si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un tanar de 25 de ani, din judetul Vaslui.

In urma producerii evenimentului rutier a rezultat ranirea tanarului de 25 de ani, care a fost transportat la Spitalul Judetean Bacau pentru ingrijiri medicale.

Ca urmare a testarii conducatorilor auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

