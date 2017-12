Accident cu victima in comuna Casin

La data de 06 decembrie a.c., in jurul orei 09.30, politistii au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui accident rutier, in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale.

Din verificari a rezultat ca un barbat de 36 de ani, din Onesti, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 115A, in afara localitatii Casin, intr-un sector de drum in curba a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile.

In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto care a fost transportat la Spitalul Onesti.

Ca urmare a testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Comenteaza prin Facebook