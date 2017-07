A fost depistat un „taxi pirat”, in urma unui control efectuat de politistii locali

Astazi, politistii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica au desfasurat o activitate de control a autovehiculelor, care desfasoara activitatea de taximetrie pe raza municipiului Bacau.

Au fost verificate mai multe locatii prevazute cu statii taxi, prilej cu care, in statia de pe Mioritei, aflata in vecinatatea Colegiului Tehnic de Comunicatii ” N.V.Karpen”, a fost depistat numitul, M. Cosmin, de 34 ani, din Bacau, care desfasura activitatea de taximetrie, fara a detine documentatia prevazuta de lege. A fost dispusa masura de dezechipare a autovehiculului de insemnele taxi si de sanctionare a susnumitului cu 500 lei, pentru lipsa atestat profesional, urmand ca, in cazul in care, acesta va mai fi depistat in statiile taxi, fara a detine autorizatia eliberata de Municipiul Bacau, sa fie dispusa masura de sanctionare a acestuia conform Legii 38/2003 cu amenda cuprinsa intre 25.000 si 50.000 lei.

De la inceputul anului si pana in prezent, au fost dezechipate de catre politstii locali un numar de 22 de taxiuri „pirat” si aplicate un numar de 144 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 13.400 lei.

Comenteaza prin Facebook